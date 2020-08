Mangiare aglio, bere candeggina, fare gargarismi con aceto: così si muore di fake news sul Coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Hanno preparato un liquore a base di semi di Datura, una pianta velenosa, e lo hanno bevuto. In 12 sono finiti in ospedale, compresi 5 bambini. Avevano visto un video circolato sui social, secondo cui i semi di questa specie danno immunità contro Covid-19. Una fake news pagata a caro prezzo. E’ successo in India, ma è solo una storia su migliaia che hanno come protagonisti vittime dell’infodemia che si è abbattuta sul pianeta insieme alla pandemia da Coronavirus Sars-Cov-2. Anche l’Italia non è stata esente dal fenomeno. E infatti figura fra gli 87 Paesi in cui un team internazionale di scienziati ha rilevato la circolazione di informazioni false, rumors, teorie cospirazioniste sul virus. Il Belpaese si trova più o meno a metà di una sorta di ‘classifica’ in ... Leggi su meteoweb.eu

