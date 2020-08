Maltempo novembre 2019: fino al 31 agosto si può chiedere risarcimento dei danni (Di giovedì 13 agosto 2020) A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22/06/2020 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione ... all'indirizzo serviziosegreteria@comunesansalvo.legalmail.it ... Leggi su sansalvo

zazoomblog : Maltempo novembre 2019: fino al 31 agosto si può chiedere risarcimento dei danni - #Maltempo #novembre #2019:… - sansalvonet : Maltempo novembre 2019: fino al 31 agosto si può chiedere risarcimento dei danni - AGazaneo : Forse nemmeno a novembre piove così tanto. Questo maltempo e queste temperature credo stiano portando danni seri a… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo novembre

gonews

La protezione civile regionale ha avviato la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private, danneggiate e dei danni subiti dalle attività economiche e pr ...ALESSANDRIA – Sono due le strade che i parlamentari del territorio percorreranno per far arrivare ad Alessandria i fondi necessari per rialzarsi dai danni causati dal nubifragio dell’ultimo fine setti ...