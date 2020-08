Malaga, cinque giocatori positivi al coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) cinque nuovi calciatori positivi al coronavirus in Spagna, dove stanno diventando davvero tanti i casi di giocatori che hanno contratto il Covid-19 e di cui viene resa nota in questi giorni la positività. Al Malaga sono stati isolati cinque membri della squadra risultati positivi, tutti asintomatici e come da protocollo messi in isolamento in attesa di svolgere nuovi test. Intanto anche nel Levante si conferma la presenza di un positivo al coronavirus. Leggi su sportface

EPILOGO: L’inglese Andy Sullivan è tornato al successo dopo quasi cinque anni dominando nell’English Championship concluso con 257 (66 62 64 65, -27) colpi, sette di vantaggio sullo spagnolo Adrian Ot ...

Eurotour: Andy Sullivan vince dopo quasi cinque anni

