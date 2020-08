Maglia Liverpool da trasferta 2020-2021: ecco le prime immagini (Di giovedì 13 agosto 2020) del nuovo kit che verrà utilizzato dai reds nei match fuori casa Il Liverpool, tramite il proprio profilo ufficiale, ha mostrato le prime immagini del kit away per la nuova stagione. Divisa azzurra con gli inserti blu per gli uomini di Jurgen Klopp nella prossima Premier League. ecco le prime foto: It’s arrived. Introducing our @nikefootball away kit for the 20/21 season 👌#TellUsNever — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Maglia Liverpool da trasferta 2020-2021: ecco le prime immagini del nuovo kit che verrà utilizzato dai reds nei match fuori casa Il Liverpool, tramite il proprio profilo ufficiale, ha mostrato le ...

Il Liverpool ha presentato in mattinata la propria maglia away, che verosimilmente utilizzerà nelle trasferte di Premier League e Champions League. Un blu marino che colora uno sfondo irregolare, che ...

