Lutto per Maradona: è morto il cognato, colpito dal coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) Il coronavirus miete un’altra vittima in Sud America, dove la situazione legata alla pandemia sta peggiorando di giorno in giorno con aumenti considerevoli dei casi. Nelle ultime ore c’è da segnalare un grave Lutto per Diego Armando Maradona: è morto Raul Machuca cognato del ‘Pibe de oro’ e marito della sorella Rita. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Clarin, il settantasettenne era ricoverato da più di 20 giorni in una clinica dopo essersi contagiato. Anche la sorella sarebbe positiva al virus, ma asintomatica e in condizioni di salute stabili. Leggi su sportface

