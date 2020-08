Lutto nel mondo della scuola in Brianza, muore a 63 anni dirigente del Levi di Seregno (Di giovedì 13 agosto 2020) Lutto nel mondo della scuola brianzola per la scomparsa della dirigente Rossana Colombo. Sessantatre anni, la professoressa Colombo, dirigente scolastica dell'istituto Levi di Seregno ed ex docente di ... Leggi su monzatoday

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel Grave lutto nell'Empolese Valdelsa: morta a 43 anni Denise Latini LA NAZIONE Morta Denise Latini, Certaldo in lutto

Certaldo – Lutto nelle istituzioni certaldesi per la prematura e improvvisa morte di Denise Latini, 43 anni, che per ben 15 anni, dal 2004 al 2019, ha ricoperto la carica di consigliere comunale. Elet ...

Gianluca Moscardelli ucciso dal Covid a 48 anni. Lutto a Ripatransone

Ascoli, 13 agosto 2020 - Profondo cordoglio a Ripatransone per la morte di Gianluca Moscardelli, stroncato dal Coronavirus dopo una lunghissima battaglia nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale ...

