Lutto in casa Maradona: morto il cognato a causa del Coronavirus (Di giovedì 13 agosto 2020) È morto all’età di 77 anni Raul Machuca, cognato di Diego Armando Maradona: era il marito della sorella maggiore Rita Lutto per Diego Armando Maradona. Nella giornata di oggi è deceduto il cognato Raul Machuca, 77 anni, a causa di complicazioni dovute al Coronavirus. L’uomo era sposato con Rita, la sorella maggiore dell’ex fuoriclasse argentino che si è sottoposto a sua volta al tampone senza però risultare positivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

