L’uomo che sognava con le aquile: trama e cast della serie tv su Rai1 (Di giovedì 13 agosto 2020) L’uomo che sognava con le aquile: trama e cast della serie tv su Rai1 Questa sera su Rai 1 va in onda, in replica, la miniserie in due puntate L’uomo che sognava con le aquile. La fiction, diretta da Vittorio Sindoni, è stata prodotta nel 2005 dalla Albatross Entertainment e da Rai Fiction ed è andata in onda sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini per la prima volta nel gennaio del 2006. Nel ruolo del protagonista Rocco Ventura, un uomo semplice innamorato della natura, c’è Terence Hill. Ma vediamo tutte le informazioni sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv e in streaming. L’uomo che ... Leggi su tpi

_Carabinieri_ : Pontevico (BS): un uomo, redarguito dalla barista per il suo comportamento, estrae un coltello, minacciando donna e… - HuffPostItalia : È morto Stefano Pernigotti, l'uomo che portò i gianduiotti nel mondo - Agenzia_Ansa : A #Roma nonno spara a nipote di 7 anni, il bimbo colpito alla testa è grave. L'uomo spiega che mentre riponeva l'ar… - Lanoir_ER : RT @Lanoir_ER: @massimoadn Vero! Ho visto immagini qui su Twitter che neanche immaginavo esistessero e sì che di posti ne ho visitati! È un… - LucaSalvarani11 : RT @AustoniManuel: 13 Agosto 1989, l'uomo e la macchina che fecero l'Impresa. -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo che Elodie, da Amici a Ciclone: "Alcuni miei ex fidanzati soffrivano del mio successo" Corriere della Sera