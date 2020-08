L’uomo che sognava con le aquile, stasera in tv: orario, canale, trama, cast (Di giovedì 13 agosto 2020) Questa sera in prima serata su Rai 1 andrà in onda la miniserie (in due puntate) di genere drammatico ‘L’uomo che sognava con le aquile’. L’uomo che sognava con le aquile, stasera in tv: orario, canale, trama, cast Ecco qualche anticipazione sulla trama. Rocco, ex avvocato calabrese, vive sulle montagne del suo paese e porta avanti la produzione di un antico formaggio calabro che fa stagionare nelle grotte. Un giorno, il Sindaco Spadafora si allea con un imprenditore, Bortolotti, e vuole costruire un complesso turistico sui monti dove vive Rocco. Nel paese arriva Roberto, un bambino appena guarito da una terribile malattia. L’uomo che sognava con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

