L’uomo che sognava con le aquile cast: gli attori della serie tv su Rai1 (Di giovedì 13 agosto 2020) L’uomo che sognava con le aquile cast: gli attori della serie tv su Rai1 Stasera su Rai 1 torna, in replica, una miniserie tv con protagonista Terence Hill: L’uomo che sognava con le aquile, trasmessa per la prima volta nel gennaio del 2006. Terence Hill è Rocco Ventura, un uomo semplice innamorato della sua terra e della natura, che aveva abbandonato in gioventù dopo un acceso contrasto con i genitori. Dopo la tragica morte di sua moglie e suo figlio, Rocco deciderà di fare ritorno sull’Aspromonte per riprendere in mano l’antica tradizione di famiglia: produrre un formaggio tipico che si fa stagionare nelle grotte. Ma chi fa parte del ... Leggi su tpi

