Lo studio italiano: "Il Covid è in grado di penetrare nel sistema nervoso attraverso il naso" (Di giovedì 13 agosto 2020) Il coronavirus è in grado di penetrare direttamente nel bulbo olfattivo, quindi è in grado di raggiungere il sistema nervoso; ciò spiega il motivo della perdita di olfatto. è quanto emerge dai casi clinici riportati da Patrizia Morbini della Università di Pavia riportati sulla rivista JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery. “Abbiamo potuto prelevare il bulbo olfattorio in due soli pazienti - racconta l’esperta in un’intervista all’ANSA - e lo studio riporta i risultati osservati in uno dei due, che aveva una forma grave di Covid”.“In questo paziente - continua l’esperta - abbiamo dimostrato con la microscopia elettronica la presenza del ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Lo studio italiano: 'Il Covid è in grado di penetrare nel sistema nervoso attraverso il naso' - Nanoalto : RT @HuffPostItalia: Lo studio italiano: 'Il Covid è in grado di penetrare nel sistema nervoso attraverso il naso' - derbatt61 : RT @HuffPostItalia: Lo studio italiano: 'Il Covid è in grado di penetrare nel sistema nervoso attraverso il naso' - SIGILUX : RT @HuffPostItalia: Lo studio italiano: 'Il Covid è in grado di penetrare nel sistema nervoso attraverso il naso' - aldoceccarelli : RT @HuffPostItalia: Lo studio italiano: 'Il Covid è in grado di penetrare nel sistema nervoso attraverso il naso' -

Ultime Notizie dalla rete : studio italiano Lo studio italiano: "Il Covid è in grado di penetrare nel sistema nervoso attraverso il naso" L'HuffPost Virus, l'Oms: «Rimandare le visite odontoiatriche non urgenti». Ma i dentisti: «Gli studi sono sicuri»

Oms e dentisti, è polemica. L'Organizzazione mondiale della sanità consiglia di rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti, tra cui controlli, pulizia dentale e cure preventive o estetiche, per ...

Auto vecchie e inquinanti, a Brindisi la maglia nera: tutti i dati, provincia per provincia

La provincia di Brindisi si classifica come maglia nera in Puglia per la percentuale di vetture Euro 0 sul parco auto registrato. Questo quanto emerge da una elaborazione di Facile.it, sito che ha com ...

Oms e dentisti, è polemica. L'Organizzazione mondiale della sanità consiglia di rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti, tra cui controlli, pulizia dentale e cure preventive o estetiche, per ...La provincia di Brindisi si classifica come maglia nera in Puglia per la percentuale di vetture Euro 0 sul parco auto registrato. Questo quanto emerge da una elaborazione di Facile.it, sito che ha com ...