Lo spot di Kamala Harris: 'Sono stata cresciuta per agire' (Di giovedì 13 agosto 2020) La candidata vicepresidente: 'Siamo in battaglia per l'anima di questa nazione. Ma insieme, è una battaglia che possiamo vincere' Leggi su tg.la7

infoitinterno : «Mia madre ha cresciuto due figlie nere sapendo che la loro vita sarebbe stata diversa»: il primo spot elettorale d… - luigiquagliaro1 : Forza Kamala! (Lo spot è contro di lei ma non abbiamo paura delle critiche, vero?) -