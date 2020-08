Lo spazzolino elettrico che si ricarica tre volte all’anno (Di giovedì 13 agosto 2020) Gli spazzolini elettrici sono in grande ascesa e di modelli smart negli ultimi mesi se ne sono visti tanti, da quello ultra veloce al gadget che lava tutti i denti in simultanea. Ad allungare l’elenco arriva PomaBrush, che spicca per design e dimensioni, poiché è il 20% più piccolo dello standard e anche più leggero, in quanto non integra sensori né altra componentistica interna. Niente wi-fi, intelligenza artificiale e applicazioni dedicate, ma testa e corpo in silicone e autonomia da record, tanto che bastano tre ricariche per utilizzarlo per un anno. Un bel passo avanti rispetto ai modelli che necessitano di esser messi sotto carica ogni notte, che si accompagna alla lunga durata delle setole, da cambiare ogni sei mesi. Merito, quest’ultimo, delle proprietà antibatteriche del silicone, mentre per l’efficacia della ... Leggi su wired

PomaBrush ha pochi fronzoli e vantaggi pratici: autonomia di quattro mesi e setole in silicone da cambiare due volte all'anno. Costa 80 euro

