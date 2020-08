Lo sfogo del sindaco di Castelmagno: "Il paese ha perso la metà dei suoi giovani" (Di giovedì 13 agosto 2020) "Bisogna intervenire sulla sicurezza delle strade, basterebbero 15mila euro che non sono mai arrivati" Leggi su quotidiano

Il dolore del sindaco: "Sarebbero bastati 30mila euro per evitare la tragedia della morte di cinque giovani"

“In una notte abbiamo perso il 50% dei giovani del nostro comune”. C’è rabbia e sconforto nelle parole di Alberto Bianco, il sindaco di Castelmagno, piccolo paese di 54 abitanti dell’alta Valle Grana, ...

