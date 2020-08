Lite a C’è tempo per…, Beppe Convertini blocca gli ospiti: “Torniamo all’ordine…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Lite in diretta a C’è tempo per… Continua la programmazione di C’è tempo per…, il programma mattutino di Rai Uno condotto dall’inedita coppia formata da Anna Falchi e Beppe Convertini. Nella giornata di mercoledì il tema erano gli Anni Sessanta. Di conseguenza si è parlato delle canzoni e musicarelli. A tal proposito i due professionisti hanno accolto in studio Justine Mattera che ha rivestito i panni della compianta Marilyn Monroe, mentre in collegamento direttamente dalle loro abitazioni c’erano: Don Backy e Tony Dallara. E proprio quest’ultimo ha ribadito di essere un cantante e pittore a differenza del collega. A quel punto l’altro artista non ha approvato le affermazioni fatte, ragion per cui hanno avuto una forte ... Leggi su kontrokultura

channieseyes : Il mio ragazzo: comunque sai che c'è? Che se la switch lite scende ancora di prezzo la prendo Io, che già mi vedo r… - Filcol4 : @FGoria Che è il motivo per cui io sto pensando di passare da Xbox a PS, visto che con le presentazioni della next… - TamyRonc : @tdrclaudio @filippinipaolo1 Sono Toscana e per fortuna nel mio comune non c è nessuna lite ..e comunque non passeranno. - eleonramadre : @f4t_ale Donna forse una che ha fatto di tutto pre non pagare una con4 come ben sai mi ha fatto provocare talmente… - infoitinterno : VERCELLI, COLTELLATE IN MACELLERIA, RINTRACCIATO ED ASSICURATO ALLA GIUSTIZIA L'AGGRESSORE - Lite degenerata in fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite C’è Violenza stradale: nel 2015 già 5 morti in Italia in aggressioni su strada La Stampa