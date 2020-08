L’Italia non aveva un piano contro la pandemia. L’ultimo risale al 2006. Si potevano evitare 10mila vittime (Di giovedì 13 agosto 2020) Si potevano salvare almeno diecimila persone, delle oltre 35mila uccise dal virus in Italia, se il nostro Paese avesse aggiornato il proprio piano anti-pandemie, secondo le linee guida indicate negli anni scorsi dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Il rapporto del generale Lunelli L’Italia, si legge nelle 65 pagine del rapporto messo a punto dal generale dell’Esercito in pensione Pier Paolo Lunelli, che verrà presentato ai magistrati che indagano sui presunti errori commessi dalle autorità italiane, disponeva solamente di un “piano vecchio e inadeguato” che “non fa alcun riferimento a scenari e ipotesi di pianificazione”. E’ quanto anticipa il Guardian, che ... Leggi su secoloditalia

