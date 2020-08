Lipsia, Nagelsmann: “L’abbiamo vinta grazie al nostro stile offensivo” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il tecnico del Lipsia Nagelsmann commenta a caldo il quarto di finale contro l'Atletico Madrid ai microfoni di Sky Sport.LE PAROLE DEL MISTER TEDESCOcaption id="attachment 895843" align="alignnone" width="1024" Nagelsmann (getty images)/caption"Ho battuto uno dei migliori tecnici al mondo siamo stati un po’ fortunati in occasione della seconda rete ma bravi a trovare lo spazio giusto. In Champions poteva succedere di tutto l’importante era creare più occasioni possibili ma avevamo le idee chiare. E il primo gol è stato molto bello. Credo che il nostro stile di calcio offensivo abbia fatto la differenza. Ci siamo concentrati principalmente sull’attacco"."È stata un’ esperienza fantastica. Se arrivi in semifinale sogni anche la finale, penso sia normale. Da ... Leggi su itasportpress

Eurosport_IT : LIPSIA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS! Impresa della banda Nagelsmann, che manda a casa l'Atletico di Simeone e sfider… - Sport_Mediaset : #ChampionsLeague, #LipsiaAtletico 2-1: #Adams elimina i #Colchoneros. I tedeschi di #Nagelsmann si prendono la semi… - tuttosport : #LipsiaAtleticoMadrid 2-1: #Simeone eliminato. #Nagelsmann in semifinale di #Champions ?? - Raffaele_NA : Psg vs Lipsia è letteralmente il maestro contro l'allievo. #Nagelsmann ha lavorato per un periodo sotto le direttiv… - Fezzolo : RT @MLSsocceritalia: [OFF TOPIC - CHAMPIONS LEAGUE] #UCL Assist dell'ex #NYCFC Angelino per il gol dell'ex #NYRB Tyler Adams. C'è un po'… -