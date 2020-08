Lione, Karl Toko Ekambi sfida il Manchester City: “Nessuno scommetteva su di noi contro la Juventus. Possiamo ripeterci…” (Di giovedì 13 agosto 2020) Karl Toko Ekambi, attaccante del Lione, è tornato sul match contro la Juventus e ha parlato anche della sfida contro il Manchester City che vale la semifinale di Champions League. Il giocatore camerunense, riporta Manchester Eveninig News, non si è tirato indietro sul prossimo avversario e ha sfidato tutto l'ambiente citizens.Ekambi: "Non siamo la squadra di Pollicino. Possiamo vincere"caption id="attachment 1006215" align="alignnone" width="744" Karl Toko Ekambi (getty images)/caption"Abbiamo eliminato la Juve, Possiamo farlo anche col City", questo in ... Leggi su itasportpress

