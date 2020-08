L'indiscrezione a sorpresa: "La regina Elisabetta vuole lasciare il trono per stare vicino a Filippo" - (Di giovedì 13 agosto 2020) Francesca Rossi Torna a riempire le pagine dei tabloid la notizia secondo la quale la regina Elisabetta vorrebbe delegare tutti i suoi doveri reali al principe Carlo, forse perfino abdicare in suo favore, in modo da trascorrere il tempo che le rimane con l’amato principe Filippo La regina Elisabetta starebbe pensando di fare un passo indietro dai gravosi impegni reali e, forse, persino abdicare in favore del suo (eterno) erede al trono, il principe Carlo. Non è la prima volta che i tabloid inglesi e internazionali ventilano questa notizia, lasciando un velo di mistero sulle reali intenzioni di Sua Maestà e sul futuro della monarchia inglese. Sembra che la regina Elisabetta abbia sempre considerato la ... Leggi su ilgiornale

fedesa28 : RT @siamo_la_Roma: ? Nome a sorpresa per la difesa giallorossa ?? #Roma interessata a #Bonucci ?? L'indiscrezione di mercato #ASRoma htt… - siamo_la_Roma : ? Nome a sorpresa per la difesa giallorossa ?? #Roma interessata a #Bonucci ?? L'indiscrezione di mercato #ASRoma - ilariacnilsson : @fiftycb @stocazzzzzo Sono piacevolmente sorpresa da ciò che racconti, mi sarei aspettata più indiscrezione. Bello! -

Ultime Notizie dalla rete : indiscrezione sorpresa L'indiscrezione a sorpresa: "La regina Elisabetta vuole lasciare il trono per stare vicino a Filippo" ilGiornale.it L'indiscrezione a sorpresa: "La regina Elisabetta vuole lasciare il trono per stare vicino a Filippo"

La regina Elisabetta starebbe pensando di fare un passo indietro dai gravosi impegni reali e, forse, persino abdicare in favore del suo (eterno) erede al trono, il principe Carlo. Non è la prima volta ...

Juventus, nuova rivelazione sul futuro di Cristiano Ronaldo

Continuano a rimbalzare voci di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un’ipotesi che avrebbe del clamoroso ma che inizia a non sorprendere più, visti anche i malumori del portoghese a seguito d ...

La regina Elisabetta starebbe pensando di fare un passo indietro dai gravosi impegni reali e, forse, persino abdicare in favore del suo (eterno) erede al trono, il principe Carlo. Non è la prima volta ...Continuano a rimbalzare voci di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un’ipotesi che avrebbe del clamoroso ma che inizia a non sorprendere più, visti anche i malumori del portoghese a seguito d ...