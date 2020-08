L'incredibile censura del Tg1 sul Duomo di Milano. Forza Italia attacca: "Errore o scelta?" (Di giovedì 13 agosto 2020) L'edizione serale del Tg1 di mercoledì 12 agosto ha completamente ignorato l'aggressione di un immigrato egiziano a un poliziotto nel Duomo di Milano. A denunciarlo è Maurizio Gasparri di Forza Italia, che si chiede se si sia trattato di un semplice Errore (che sarebbe clamoroso) o di una scelta editoriale ben precisa per non turbare il governo. «Nell'edizione delle 20 di mercoledì 12 agosto, il Tg1 non ha mandato in onda alcun servizio sulla drammatica aggressione avvenuta al Duomo di Milano. Mentre gli altri Tg del servizio pubblico hanno riportato la notizia dell'immigrato egiziano che ha minacciato e tenuto in ostaggio un agente, il telegiornale della rete "ammiraglia" ha ignorato un fatto di cronaca gravissimo. Ho ... Leggi su iltempo

Tutti i dettagli sullo strano black-out in Bielorussia

La connettività ad Internet e i servizi di telefonia mobile in Bielorussia sono stati vittima di un incredibile black-out di regime Dopo una serie di interruzioni apparentemente accidentali e una inte ...

