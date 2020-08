Ligue 1, rinviato l’esordio del Psg dopo la qualificazione in semifinale di Champions (Di giovedì 13 agosto 2020) La Ligue 1 ha reso noto che l’esordio del Paris Saint-Germain in campionato, in programma il 23 agosto contro il Metz, è stato posticipato al prossimo 16 settembre visto che i parigini hanno superato i quarti di finali di Champions League e dunque proseguono il loro cammino europeo. Stessa sorte toccherà al Lione in caso dovesse battere il Manchester City ai quarti di finale. Foto: profilo twitter Ligue 1 L'articolo Ligue 1, rinviato l’esordio del Psg dopo la qualificazione in semifinale di Champions proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

