Lieve malore nel Circeo per Cantone, ricoverato in ospedale a Napoli (Di giovedì 13 agosto 2020) L’ex presidente dell’Anac e attuale procuratore di Perugia Raffaele Cantone è ricoverato in ospedale a Napoli per una serie di accertamenti dopo aver accusato un Lieve malore. Cantone, secondo quanto si apprende, era in vacanza con la famiglia al Circeo quando si e’ sentito poco bene nella serata di martedì. Dopo una serie di controlli all’ospedale di Fondi, il magistrato è stato trasferito al Cardarelli di Napoli per ulteriori accertamenti che, allo stato, hanno escluso problemi ischemici. Chi ha avuto modo di parlare con lui sottolinea che Cantone sta bene e gia’ in giornata, al termine dei controlli medici, dovrebbe essere dimesso ... Leggi su ildenaro

