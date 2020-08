Licenza Nazionale serie C: la Turris incassa l’ok dalla commissione Figc (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – La commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc, all’esito dell’esame della documentazione prodotta dalla SS Turris Calcio, ha espresso parere favorevole all’istanza in deroga presentata dalla società con indicazione dello stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino come sede provvisoria della propria attività ufficiale. La stessa commissione ha certificato alla Turris e alla Lega Italiana Calcio Professionistico che risultano integrati altresì i criteri sportivo-organizzativi richiesti, a riprova del certosino lavoro svolto dal settore amministrativo della società. Espresso, dunque, formalmente il nulla-osta al rilascio ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Licenza Nazionale Licenza Nazionale serie C: la Turris incassa l'ok dalla commissione Figc anteprima24.it “Forniva esplosivi alla banda (di ultrasessantenni) dei bancomat”: revocata la licenza a un’armeria

Secondo gli inquirenti il fratello del titolare dell’armeria di Villar Focchiardo aveva fornito della polvere da sparo alla banda di ultrasessantenni responsabile di 5 assalti a sportelli automatici d ...

Chiusa un'armeria a Villar Focchiardo: il proprietario forniva l'esplosivo alla banda del bancomat

