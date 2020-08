Libano, approvato lo stato d’emergenza: pieni poteri ai militari (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – Il parlamento libanese ha approvato lo stato di emergenza dichiarato lo scorso 5 agosto, il giorno dopo l’esplosione avvenuta in un magazzino nel porto di Beirut che ha provocato oltre 200 vittime, migliaia di feriti e decine di migliaia di sfollati. Leggi su dire

RedattoreSocial : #Libano, approvato lo stato d'emergenza: pieni poteri ai militari. (Area abbonati) - albert_jura : @dagone66 Non mi risulta che - in Libano perlomeno - i francesi abbiano fatto stragi, aperto campi di concentrament… - DaGaspo : RT @Crescinjazz: Con il dovuto rispetto per #sergiozavoli ,ma aprire il #Tg1 con un servizio sulla sua commemorazione ,di quasi 10 minuti,… - Crescinjazz : Con il dovuto rispetto per #sergiozavoli ,ma aprire il #Tg1 con un servizio sulla sua commemorazione ,di quasi 10 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Libano approvato Libano, approvato lo stato d'emergenza: pieni poteri ai militari Redattore Sociale In Libano la piazza vuole la testa del presidente-generale Aoun

Il capo dello Stato va rimosso. La piazza libanese non fa sconti al presidente-generale, Michel Aoun. Una settimana dopo la micidiale doppia esplosione nel porto di Beirut, un collettivo, presieduto d ...

Libano: il parlamento ratifica lo stato d'emergenza a Beirut fino al 18 agosto

Beirut , 13 ago 14:37 - (Agenzia Nova) - Il parlamento libanese ha ratificato oggi lo stato d'emergenza a Beirut dopo la duplice esplosione avvenuta nel porto il 4 agosto scorso che ha provocato oltre ...

Il capo dello Stato va rimosso. La piazza libanese non fa sconti al presidente-generale, Michel Aoun. Una settimana dopo la micidiale doppia esplosione nel porto di Beirut, un collettivo, presieduto d ...Beirut , 13 ago 14:37 - (Agenzia Nova) - Il parlamento libanese ha ratificato oggi lo stato d'emergenza a Beirut dopo la duplice esplosione avvenuta nel porto il 4 agosto scorso che ha provocato oltre ...