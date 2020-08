L'ex azzurro Diawara può lasciare l'Italia, pedina di scambio sull'asse Roma-Arsenal (Di giovedì 13 agosto 2020) La Roma studia una cessione importante, che non sarà Kluivert come sembrava in un primo momento ma Amadou Diawara. Leggi su tuttonapoli

Ex Napoli, Diawara può salutare la Roma: affare da 20 milioni in corso con l'Arsenal CalcioNapoli24 Carrarese al lavoro per rinnovare i contratti

Carrarese: dopo Calderini è tempo di altri rinnovi. Mentre con l’esterno umbro l’accordo è già stato raggiunto lunedì scorso e ora si attende solo l’annuncio dell’ufficialità del prolungamento del suo ...

Roma, l’undici anti-Siviglia dipende dal ruolo di Pellegrini

Domani la Roma volerà in Germania dove, a Duisburg, giocherà una delle partite più importanti della stagione contro il Siviglia dell’ex Monchi. Un match che Fonseca sta preparando già da qualche setti ...

