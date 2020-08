Levante, un positivo al Coronavirus: l’annuncio del club (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Levante ha riscontrato un caso di positività al Coronavirus dopo i test effettuati nei giorni scorsi sui membri della prima squadra Brutte notizie per il Levante. A seguito dei test sierologici effettuati ieri sui componenti della prima squadra, è emerso un caso di positività al Coronavirus. Il club spagnolo non ha reso pubblico il nome del calciatore affetto da Covid-19, limitandosi a descriverne le buone condizioni di salute. Comunicado oficial del #LevanteUD ℹ https://t.co/DYwFgRLwrb pic.twitter.com/p8fzyaSsfP — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) August 13, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

siamo_la_Roma : ?? Un tesserato del #LevanteUD positivo al coronavirus ???? Lo comunica lo stesso club spagnolo sul proprio sito ???? L… - romanewseu : #Coronavirus, nuovo caso in #Liga: positivo un tesserato del #Levante #ASRoma #RomanewsEU -

Ultime Notizie dalla rete : Levante positivo

TUTTO mercato WEB

Il Levante ha riscontrato un caso di positività al Coronavirus dopo i test effettuati nei giorni scorsi sui membri della prima squadra Brutte notizie per il Levante. A seguito dei test sierologici eff ...I casi di Coronavirus spopolano in Spagna e anche tra calciatori. Dopo quelli accertati - tra le altre - per il Barcellona e l'Athletic Bilbao, oggi anche il Levante ha reso nota la positività di un p ...