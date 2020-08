Lega, otto sospesi. Il grillino è Rizzone. Oggi parla Tridico (Di giovedì 13 agosto 2020) È sempre di più la Lega il partito coinvolto nello scandalo dei bonus da 600 euro per le partire Iva chiesto da parlamentari e consiglieri regionali. Dopo le due sospensioni dei deputati Andrea Dara e Elena Murelli, ieri è arrivata una valanga di sospensioni e di annunci di mancate candidature per consiglieri regionali. Il caso più eclatante è sicuramente in Veneto dopo l’ex vice presidente e assessore al Bilancio di Zaia – Gianluca Forcolin – non sarà ricandidato alle imminenti … Continua L'articolo Lega, otto sospesi. Il grillino è Rizzone. Oggi parla Tridico proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Una lista civica "antimafia" che capitalizzi il lavoro fatto nei cinque anni sui territori e rappresenti un presidio di legalità per il futuro. Dopo aver lanciato la "bomba" della ricandidatura poche ...

