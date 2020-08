Lega, a maggio la deputata col bonus difendeva i lavoratori: “Come fanno a campare? Il governo non fa nulla”. Ma lei aveva già chiesto i 600 euro (Di giovedì 13 agosto 2020) È il 24 di maggio. Elena Murelli è in colLegamento insieme al senatore Manuel Vescovi, da remoto, con l’Accademia federale della Lega, il loro partito. A un certo punto la deputata del Carroccio, sospesa da Matteo Salvini per aver chiesto e ottenuto il bonus da 600 euro, difende “ambulanti, commercianti e artigiani” che “da mesi non ricevono un euro, come fanno a campare? Il governo non sta facendo nulla“. Peccato che la richiesta per il bonus, introdotto dal Cura Italia a metà marzo, fosse già stata fatta dalla parlamentare leghista. Alla fine dell’intervento, Murelli attacca ancora l’esecutivo: “Noi siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Lega, a maggio la deputata col bonus difendeva i lavoratori: “Come fanno a campare? Il governo non fa nulla”. Ma le… - MurielMuriella : RT @claudio_2022: Sapevano da Maggio dell'incentivo ai deputati. Scommetto che se i beneficiari non erano della lega nessuno avrebbe saputo… - soloio0509 : RT @claudio_2022: Sapevano da Maggio dell'incentivo ai deputati. Scommetto che se i beneficiari non erano della lega nessuno avrebbe saputo… - lori_gianna : RT @claudio_2022: Sapevano da Maggio dell'incentivo ai deputati. Scommetto che se i beneficiari non erano della lega nessuno avrebbe saputo… - Magamag76377872 : RT @claudio_2022: Sapevano da Maggio dell'incentivo ai deputati. Scommetto che se i beneficiari non erano della lega nessuno avrebbe saputo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega maggio Lega, a maggio la deputata col bonus difendeva i lavoratori: “Come fanno a campare? Il governo non fa… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, più di 20,5 milioni di casi nel mondo: record di contagi

Non si arresta la pandemia da Covid-19 per i cinque continenti. I casi di contagio nel mondo sono più di 20,5 milioni, secondo il contatore della Johns Hopkins University. Le infezioni sono 20.532.835 ...

Business news: America latina, tra gennaio e maggio scambi commerciali in calo del 17 per cento su anno

Santiago del Cile, 10 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Tra gennaio e maggio, il valore delle esportazioni e importazioni realizzate in America latina e Caraibi è calato complessivamente del 17 per cento r ...

Non si arresta la pandemia da Covid-19 per i cinque continenti. I casi di contagio nel mondo sono più di 20,5 milioni, secondo il contatore della Johns Hopkins University. Le infezioni sono 20.532.835 ...Santiago del Cile, 10 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Tra gennaio e maggio, il valore delle esportazioni e importazioni realizzate in America latina e Caraibi è calato complessivamente del 17 per cento r ...