Le terribili immagini del massacro dei cooperanti francesi in Niger (Foto) (Di giovedì 13 agosto 2020) Niamey, 13 ago – Sono immagini agghiaccianti, che rendono però l’idea della brutalità dell’attacco subito dai sei cooperanti francesi della Ong Acted una settimana fa in Niger. I corpi dilaniati, straziati dalle ferite da arma da fuoco e da taglio, che giacciono inermi accanto al Land Cruiser bianco Toyota. Insieme a loro anche un autista e una guida Nigerini, per un totale di quattro donne e quattro donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni. Un massacro a freddo operato da un gruppo di jihadisti in moto, probabilmente appartenenti allo Stato Islamico del Gran Sahara (Eigs) che opera nel Sahel. La Francia ha aperto un’inchiesta L’attacco è avvenuto precisamente nella zona di Kourè, nella regione di Tillabéri ... Leggi su ilprimatonazionale

giornalettismo : Intanto, per quello che è successo alla Reggia di Caserta, @europaverde_it ha annunciato una denuncia nei confronti… - GiuseppeConteIT : Le terribili immagini che arrivano da Beirut descrivono solo in parte il dolore che sta vivendo il popolo libanese.… - TeresaBellanova : Strazio e inquietudine davanti alle immagini delle terribili esplosioni a #Beirut. Seguiamo con grande attenzione… - MarcoC381 : RT @giornalettismo: Intanto, per quello che è successo alla Reggia di Caserta, @europaverde_it ha annunciato una denuncia nei confronti del… - 31clelia : Rievoca le immagini terribili di Hiroshima! -