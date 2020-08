Le strade del male: il trailer del film con Tom Holland e Robert Pattinson (Di giovedì 13 agosto 2020) Le strade del male arriverà su Netflix il 16 settembre e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso film dal cast guidato da Tom Holland e Robert Pattinson. Le strade del male, l'atteso film con star Tom Holland e Robert Pattinson, ha ora un trailer in attesa del debutto previsto in streaming il 16 settembre. Il video si apre con un regalo di compleanno inaspettato tramandato da padre in figlio e dà poi spazio all'arrivo nella città di Knockemstiff, Ohio, di un predicatore che fa emergere tensioni e problemi. Nel trailer spazio anche a uno sceriffo corrotto e a una coppia dai comportamenti strani. Alla base del ... Leggi su movieplayer

