Le regole anti-covid per le votazioni e il Referendum di settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Il ministero della Salute ed il Viminale hanno firmato un protocollo per consentire il voto in modo del tutto sicuro per le prossime elezioni e il Referendum. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha infatti voluto chiarire con delle regole ben precise come si potrà votare per il Referendum sul taglio dei parlamentari e per le Regionali e le Amministrative di settembre in modo sicuro. Quando ci saranno le votazioni Domenica 20 e lunedì 21 settembre, infatti, saranno chiamati alle urne oltre 51 milioni di elettori, distribuito in 61.572 sezioni, un numero davvero esorbitante che va gestito con la massima precisione per evitare i contagi ed al contempo garantire le ... Leggi su quotidianpost

RaffaeleFitto : Non si tratta di essere buoni o cattivi su #immigrazione Da una parte ci sono gli italiani ai quali viene chiesto d… - AndreaScanzi : Che bella, la doppietta di ieri ad Alghero. Due repliche di fila. Sempre sold out (le sedie vuote sono per le regol… - QuotidianPost : Le regole anti-covid per le votazioni e il Referendum di settembre - LatinaCorriere : Ferragosto, appello di Coletta ai giovani: 'Rispettiamo le regole anti-Covid' - - brumas00 : RT @Miti_Vigliero: Violate le norme anti-Covid: piscina chiusa I controlli dell’Asl hanno rilevato che in una struttura ricettiva gli ospi… -

Ultime Notizie dalla rete : regole anti Toscana, discoteche nuove regole anti-Covid La Repubblica Firenze.it Coronavirus, contagi in aumento. Possibile tampone per chi torna da Spagna, Grecia e Malta. Pronto un piano per l’autunno

Tutti i sacrifici fatti sinora potrebbero rivelarsi inutili se non si continua (o si riprende?) a rispettare le regole del distanziamento sociale. L’alternativa è il rischio di gettare il Paese dentro ...

Coronavirus, le restrizioni emanate dalle varie regioni per Ferragosto

Il recente aumento dei contagi da coronavirus registrato nelle ultime settimane su tutto il territorio nazionale ha contribuito a far crescere le preoccupazioni delle amministrazioni regionali, che in ...

Tutti i sacrifici fatti sinora potrebbero rivelarsi inutili se non si continua (o si riprende?) a rispettare le regole del distanziamento sociale. L’alternativa è il rischio di gettare il Paese dentro ...Il recente aumento dei contagi da coronavirus registrato nelle ultime settimane su tutto il territorio nazionale ha contribuito a far crescere le preoccupazioni delle amministrazioni regionali, che in ...