Le imprese investono ma la digitalizzazione è lontana (Di giovedì 13 agosto 2020) Poco più di tre su cento hanno raggiunto in Italia la maturità tecnologica. La conferma arriva dall’Istat che ha analizzato i dati sulle aziende con almeno dieci addetti Leggi su lastampa

italianprometeo : @Socialas991 Si ma queste grandi imprese hanno liquidità enormi e investono molto anche in finanza per coprirsi da… - Viola_mg : RT @LaStampa: Poco più di tre su cento hanno raggiunto in Italia la maturità tecnologica. La conferma arriva dall’Istat che ha analizzato i… - LaStampa : Poco più di tre su cento hanno raggiunto in Italia la maturità tecnologica. La conferma arriva dall’Istat che ha an… - FedeCanciani : RT @LaStampa: Le imprese investono ma la digitalizzazione è lontana - LaStampa : Le imprese investono ma la digitalizzazione è lontana -

Ultime Notizie dalla rete : imprese investono Le imprese investono ma la digitalizzazione è lontana La Stampa De Lucia (M5S), su Azzolina centrodestra disco rotto

“Definiti 11 contratti con imprese per fare 2,4 milioni di banchi, ci saranno 97 mila assunzioni tra docenti, dirigenti e personale Ata, si lavora all’adeguamento strutturale delle classi. Ma sulla mi ...

I paradisi fiscali Ue minacciano la stabilità dei mercati globali

I Paesi Bassi e l’Irlanda sono nuovamente al centro dell’attenzione per il loro ruolo di paradisi fiscali europei. Entrambe le giurisdizioni attraggono le sedi legali di società che in realtà hanno sc ...

“Definiti 11 contratti con imprese per fare 2,4 milioni di banchi, ci saranno 97 mila assunzioni tra docenti, dirigenti e personale Ata, si lavora all’adeguamento strutturale delle classi. Ma sulla mi ...I Paesi Bassi e l’Irlanda sono nuovamente al centro dell’attenzione per il loro ruolo di paradisi fiscali europei. Entrambe le giurisdizioni attraggono le sedi legali di società che in realtà hanno sc ...