Le Dolomiti: le meravigliose montagne delle Alpi trentine, venete e friulane (Di giovedì 13 agosto 2020) Le Dolomiti, paradiso roccioso: se non siete amanti esclusivamente del mare e vi piace un clima di tranquilla e pace, le Dolomiti sono fatte per voi; questo territorio, con le sue splendide vette, si estende tra il Trentino Alto Adige, il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia e, alcuni anni fa, è stato dichiarato dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità; in inverno patria di scalatori, Alpinisti, sciatori e snowboarder, in estate si riempie, anche, di semplici turisti a caccia di panorami mozzafiato, escursioni ( a piedi, cavallo o bicicletta) e sport da praticare in splendidi parchi e/o rilassanti vallate sia da soli che in buona compagnia. Le Dolomiti: i luoghi più visitati Sicuramente, ai primi posti, vi è la Val Gardena rinomatissima zona circondata dai monti dello ... Leggi su notizieora

Uno straordinario eremo dove le donne possono accedere soltanto ogni 25 anni, l'analemma piú grande d'Italia, un eccezionale castello nascosto dallo stile gotico-inglese, misteriosi dolmen ai piedi de ...

Domenica 9 agosto 2020 si è svolta, per il terzo anno, la gara «Il Melo Golf Cup» con main Sponsor Corporate Family Office (CFO). I giocatori iscritti erano circa una sessantina i quali hanno goduto d ...

