Lazio, lascia il fisioterapista Maggi: offese Gattuso (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Alex Maggi saluta, non è più un fisioterapista dello staff di Simone Inzaghi. offese Rino Gattuso durante l'ultimo Napoli-Lazio . Non è chiaro ancora se si tratti di dimissioni o naturale ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Alex Maggi saluta, non è più un fisioterapista dello staff di Simone Inzaghi. Offese Rino Gattuso durante l'ultimo Napoli-Lazio. Non è chiaro ancora se si tratti di dimissioni o naturale scaden ...