Latitante da 17 anni, è stato arrestato in Svizzera (Di giovedì 13 agosto 2020) La Fepol è stata attivata dalla rete europea Enfast e ha predisposto mirati servizi di localizzazione Leggi su media.tio.ch

fattoquotidiano : Vibo Valentia, latitante da due anni ma era rimasto nel suo paese: arrestato il boss della ‘ndrangheta Domenico Bon… - Ticinonline : Latitante da 17 anni, è stato arrestato in Svizzera #latitante #svizzera #italia #fedpol - MirPaolucci : RT @giovannitundo: Gente che quando viene vista al mare senza effetti speciali ed ausili digitali, ha la stessa reazione di socievolezza di… - giovannitundo : Gente che quando viene vista al mare senza effetti speciali ed ausili digitali, ha la stessa reazione di socievolez… - Djyard2 : @confundustria Ad occhio e croce sembra un latitante da 8/10 anni. -

Ultime Notizie dalla rete : Latitante anni

Ticinonline

Nei mesi scorsi sono stati arrestati altri due latitanti, che da tempo si erano resi irreperibili: un italiano di 51 anni individuato ed arrestato in Romania, ove si era rifugiato dopo la condanna ...Un cittadino albanese di 45 anni, ricercato dalla Polizia di Stato italiana e latitante dal 2003 è stato rintracciato in Svizzera, arrestato ed estradato in Italia. L'operazione, di cui stamane danno ...