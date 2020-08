Latina, dall’offerta di lavoro alle domande di ‘cacca’: segnalata ‘imprenditrice’ con la passione per le feci (Di giovedì 13 agosto 2020) Dall’offerta di lavoro, alle richieste a dir poco indecenti. E’ quello che è successo a decine di ragazze della provincia di Latina che, convinte di rispondere ad un annuncio per un lavoro part time in ludoteca, si sono invece trovate a discutere con la titolare su come effettuavano i loro “bisognini”. Sembra assurdo, ma purtroppo è così. «Cercasi una ragazza da inserire in ludoteca con fisso mensile di 800 euro. No perditempo». Così recitava l’annuncio in questione comparso su diversi gruppi “Cerco, offro lavoro” su Facebook e ora rimosso. Una volta contattata la “titolare” della presunta ludoteca, però, le candidate si sono trovate a dover rispondere a domande imbarazzanti ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta

