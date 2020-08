L’Atalanta torna a Bergamo dopo la Champions League: l’accoglienza dei tifosi è senza precedenti (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Atalanta torna a Bergamo dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Psg. Per i tifosi è comunque un successo e l'accoglienza senza precedenti lo dimostra. Cori e applausi per Gasperini e la squadra. L’Atalanta torna a Bergamo dopo la Champions League: l’accoglienza dei tifosi è senza precedenti ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

