L’atalanta è tornata a Bergamo - Foto Volo atterrato a Orio, il saluto dei tifosi (Di giovedì 13 agosto 2020) L’aereo con a bordo la squadra e i dirigenti dell’Atalanta è atterrato alle ??? all’aeroporto di Orio al Serio giovedì 13 agosto. Non c’è stato contatto con i tifosi, una decina circa, che hanno aspettato i giocatori allo scalo. Il pullman dell’Atalanta ha prelevato giocatori e staff direttamente sulla pista dell’aeroporto e si è dileguato da un’uscita secondaria in direzione Zingonia. Leggi su ecodibergamo

fede_stanic : @SkySport @skysport24 avete abbottato le palle con l’#Atalanta ....non ce ne frega un cazzo che è tornata da Lisbona... - peppe38936442 : @FBiasin Infatti il PSG di Neymar è in semifinale e l'Atalanta di Pasalic è tornata a casa. - ashcoltami : Ammetto di essere tornata a casa perché guardare l'atalanta in patria è emozionante con i vicini che urlano - jhonny80schiano : @BlackEagle1967 @SkySport Zeman faceva fare le ripetute sui gradoni, L'Atalanta è stata ferma anche tre mesi causa… -

