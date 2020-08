L’arbitro Rocchi: “Juventus-Roma del 2014? Mi ha insegnato tantissimo…” (Di giovedì 13 agosto 2020) L’arbitro Gianluca Rocchi ha deciso di ritirarsi dopo una carriera molto importante. Adesso è tornato a parlare, in un’intervista a Sky Sport. “Mi piacerebbe tantissimo che l’arbitro venisse considerato all’interno del gioco e non un esterno. Mi sono sentito bene quando mi hanno festeggiato per l’addio al termine di Juve-Roma. Ho ricevuto messaggi da Malagò, Gravina e da tanti arbitri che non conosco e non conoscevo. Queste è una cosa molto bella e sono contento”. Juventus-Roma del 2014? “Quella partita mi ha insegnato tantissimo, a come reagire. Devo dire che gli anni successivi sono stati la mia rivincita personale. Consiglio ai ragazzi giovani di essere se stessi”. Cosa farà in futuro? “Mi piacerebbe dire ... Leggi su calcioweb.eu

