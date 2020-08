L’annuncio di Antonella Clerici, ecco chi sta cercando per E’ Sempre Mezzogiorno (Foto) (Di giovedì 13 agosto 2020) Settembre si avvicina e Antonella Clerici pubblica un annuncio per il suo E’ Sempre Mezzogiorno: è alla ricerca di mamme e nonne che siano bravissime in cucina ma non solo (Foto). Inizia a prendere forma nella nostra mente come potrebbe essere il nuovo programma di Antonella Clerici e se era già chiaro che la cucina sarebbe stata al centro della trasmissione siamo certi che scopriremo ben altro. Intanto, la conduttrice continua a lavorare anche in vacanza, progetta, studia, crea, come Sempre. Soprattutto sta cercando delle figure ben precise, mamme e nonne che abbiamo un’età tra i 60 e gli 80 anni, che siano bravissime a cucinare, che conoscano il galateo ma che amino anche il gossip. Ci sarà ... Leggi su ultimenotizieflash

