Lago d’Orta: trovato il corpo del nuotatore scomparso lunedì (Di giovedì 13 agosto 2020) Individuato dai vigili del fuoco, a circa 140 metri di profondità, il corpo del nuotatore scomparso lunedì pomeriggio nel Lago d’Orta. Il recupero è previsto nelle prossime ore. L’uomo era partito dalla spiaggia di Nonio per raggiungere a nuoto la località di Crabbia. A seguito del mancato rientro, gli amici avevano lanciato l’allarme.L'articolo Lago d’Orta: trovato il corpo del nuotatore scomparso lunedì Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

vco24news : Nuotatore disperso nel lago d’Orta: due squadre di sommozzatori per il recupero del corpo - vco24news : Nuotatore disperso nel lago d’Orta: due squadre di sommozzatori per il recupero del corpo - Marco_K18 : #Ripartiamo Rosso (#Vino) con il pesce? Certamente: Ravioli di lago con fumetto alla maggiorana e bottarga, e una i… - StalkerAnsya : RT @yuuki9j: @StalkerAnsya la suggestiva isola di San Giulio sul Lago d'Orta in provincia di Novara - MonicaCurino1 : Individuato a 140 metri di profondità l’uomo disperso nel lago d’Orta -

