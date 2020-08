La Uefa stravolge il calendario giovanile nazionale: cancellati gli Europei U17 femminili (Di giovedì 13 agosto 2020) Con l’obiettivo di alleggerire gli oneri finanziari gravanti sulle federazioni nazionali, la Uefa ha deciso di consultare le 55 federazioni per prendere le misure adeguate. A tal fine, l’organo continentale ha deciso di cancellare gli Europei U17 femminili imponendo il criterio del ranking più alto per definire le tre qualificate europee al Mondiale di categoria. Rinviati invece gli Europei U19 maschili: la fase elite si gioca ad ottobre 2020, la fase a gruppi a novembre mentre la fase ad eliminazione diretta avrà luogo a marzo 2021. Il Comitato Esecutivo Uefa ha anche deciso di posticipare le partite di qualificazione per i campionati giovanili 2020/21 nella primavera del 2021: in particolare per le rassegne U19 e U17 sia maschili che femminili. Leggi su sportface

