La stretta con l’aumento dei contagi: che cosa hanno deciso Lombardia, Lazio e Campania Tamponi e isolamento: le nuove regole (Di venerdì 14 agosto 2020) Le decisioni per chi arriva dall’estero. Test sierologici, tamponi, numeri unici da contattare, quarantene, isolamenti fiduciari. La stretta con l’aumento dei contagi Leggi su corriere

GDF : Intervento di #soccorso del @CNSASSicilia, in stretta collaborazione e coordinamento con il #SAGF della #GDF, di un… - enpaonlus : Coronavirus, in Cina stretta sui mercati con animali vivi: al vaglio la modifica della legge sulla pr…… - P4Ql4 : @macche2palle @Nadia_hopppe1 @guyfawkes2_0 ?????? in realtà mi sarebbe solo molto stretta un’esistenza con esseri umani ignavi - Miri9875 : @ammaiFiamma Non la posso guardare. La nostra shitzu io e mio padre l'abbiamo accompagnata fino all'ultimo. 14 anni… - Peppezappulla : RT @Lorenzo40349: @Filomen30847137 @DaniloToninelli alleanza stretta con il pd voltafaccia vari protezione dalla magistratura come i negri… -

Ultime Notizie dalla rete : stretta con Discoteche, arriva la stretta con le regole della Regione - TGR Toscana TGR – Rai Il D-Day della Roma: lunedì c’è Friedkin

(A. AUSTINI) – La nuova Roma nasce di lunedì. E pazienza che sia il giorno 17 del mese: quel numero porta sfortuna solo nella tradizione italiana. Parlerà ancora americano, invece, il club giallorosso ...

Vacanze in Spagna, Grecia, Malta e Croazia: cosa fare al ritorno

Nuova stretta sui controlli per chi è di ritorno da un viaggio in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. I viaggiatori che hanno progettato una vacanza qui al ritorno dovranno, dunque, sottoporsi al test mo ...

(A. AUSTINI) – La nuova Roma nasce di lunedì. E pazienza che sia il giorno 17 del mese: quel numero porta sfortuna solo nella tradizione italiana. Parlerà ancora americano, invece, il club giallorosso ...Nuova stretta sui controlli per chi è di ritorno da un viaggio in Croazia, Grecia, Malta e Spagna. I viaggiatori che hanno progettato una vacanza qui al ritorno dovranno, dunque, sottoporsi al test mo ...