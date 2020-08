La rivelazione di Vladimir Luxuria: “Francesca Pascale soffrì molto” (Di giovedì 13 agosto 2020) Vladimir Luxuria e Francesca Pascale si sono sentite e Vladi può giurare che ora alla ex di Berlusconi non manca niente. Vladimir Luxuria e Francesca Pascale sono entrambe attiviste per la comunità LGBT+. Per questo motivo, e forse anche perché legate da altri interessi in comune, le due sarebbero molto vicine, tanto da confidarsi l’un l’altra le … L'articolo La rivelazione di Vladimir Luxuria: “Francesca Pascale soffrì molto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

marcomoriconi3 : «Francesca Pascale tradita da Berlusconi, con Paola Turci è serena»: la rivelazione di Vladimir Luxuria… - ScrivoArte2 : RT @StefanoSocial: 'Così ogni autentica estrinsecazione artistica è una specie di rivelazione, e ogni creazione artistica una forma di serv… - Suziquattro2 : RT @StefanoSocial: 'Così ogni autentica estrinsecazione artistica è una specie di rivelazione, e ogni creazione artistica una forma di serv… - Frances52779614 : RT @StefanoSocial: 'Così ogni autentica estrinsecazione artistica è una specie di rivelazione, e ogni creazione artistica una forma di serv… - StefanoSocial : 'Così ogni autentica estrinsecazione artistica è una specie di rivelazione, e ogni creazione artistica una forma di… -

Ultime Notizie dalla rete : rivelazione Vladimir Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a Io e Te: «Non mi sentivo accettata».... Corriere Adriatico Facchinetti furioso contro il vip spilorcio: «Chiedi 20 euro di sconto, fai schifo». Ma non fa il nome

Facchinetti furioso contro il vip spilorcio. Sono personeche chiedono lo sconto, in barba alla loro situazione privilegiata in confronto a chi per mesi è rimasto chiuso in casa senza poter guadagnare: ...

Manuela Villa, il dramma della sua infanzia a Io e Te: «Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri»

Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri». La figlia del grande Claudio Villa è stata oggi ospite del salotto di Rai Uno, dove ha avuto modo di parlare della sua carriera, del padre e anche ...

Facchinetti furioso contro il vip spilorcio. Sono personeche chiedono lo sconto, in barba alla loro situazione privilegiata in confronto a chi per mesi è rimasto chiuso in casa senza poter guadagnare: ...Non mi sentivo accettata». Diaco: «Sono dei mostri». La figlia del grande Claudio Villa è stata oggi ospite del salotto di Rai Uno, dove ha avuto modo di parlare della sua carriera, del padre e anche ...