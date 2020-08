"La Regina lascia il trono, atto di reggenza a Carlo". L'esperto Caprarica annuncia la rivoluzione (Di giovedì 13 agosto 2020) La Regina Elisabetta lascia il posto al principe Carlo: atto di reggenza a favore del figlio 72enne. La notizia bomba arriva da Antonio Caprarica, storico inviato del Tg1 a Londra e autore di molti libri sulla Royal Family più antica del mondo. "Sua maestà Regina Elisabetta attiverà l'atto di reggenza. Lo avevo detto e sta accadendo in queste ore. In pratica conserverà solo la corona e passerà tutto a Carlo, non è un'abdicazione" ha dichiarato Caprarica in esclusiva a Libero. Non solo: Carlo dovrebbe essere affiancato dalla sorella Anna, stakanovista degli impegni reali, per esplicito volere di mamma Sua ... Leggi su iltempo

La Regina Elisabetta lascia il posto al principe Carlo: atto di reggenza a favore del figlio 72enne. La notizia bomba arriva da Antonio Caprarica, storico inviato del Tg1 a Londra e autore di molti ...

La regina Elisabetta starebbe pensando di fare un passo indietro dai gravosi impegni reali e, forse, persino abdicare in favore del suo (eterno) erede al trono, il principe Carlo. Non è la prima volta ...