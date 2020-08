La Regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono: Carlo pronto alla Corona (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo ben 68 anni di regno, la Regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono nelle mani di suo figlio Carlo. A quanto pare la Regina vorrebbe dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia e a suo marito il Principe Filippo, il quale ha compiuto 99 anni da pochi mesi. Una scelta sicuramente difficile per la Sovrana e che porterà ad un forte cambiamento. A dare la notizia della probabile decisione della Regina è stato il tabloid inglese Closer Weekly. Dunque, a questo punto non resta che attendere le comunicazioni ufficiali da parte della Corona Inglese. Leggi anche –> Regina Elisabetta discorso toccante agli Inglesi: il gesto ammirabile di ... Leggi su urbanpost

