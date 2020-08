La regina Elisabetta pronta a lasciare il trono: il principe Filippo “sa di avere i giorni contati” e i coniugi vogliono trascorrere gli ultimi anni insieme (Di giovedì 13 agosto 2020) Inaspettate indiscrezioni giungono da Londra. La regina Elisabetta II sembrerebbe infatti voler lasciare il trono e tutti gli impegni ufficiali al principe Carlo, mantenendo la corona. Secondo le indiscrezioni di Closer Weekly, un settimanale britannico, il motivo della scelta sarebbe legato alla volontà di ritirarsi “più prima che poi”, mentre Carlo “ha già preso in mano molti impegni ufficiali e, da quando ha sposato Camilla Parker Bowles, è diventato molto più sicuro di sé”. Insomma, non un’abdicazione ma un passaggio di testimone per permettere alla regina di trascorrere gli ultimi anni accanto all’amato ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : ?? Dopo 68 anni di regno la Regina Elisabetta sembra pronta a lasciare il trono nelle mani del figlio Carlo - CambiamentoDel : La regina Elisabetta starebbe pensando di fare un passo indietro dai gravosi impegni reali e, forse, persino abdica… - C17Joker : RT @Dio: La regina Elisabetta si ritira? Bah, questi giovanotti che mollano il lavoro per diventare influencer. - GossipItalia3 : La Regina Elisabetta sarebbe pronta a lasciare il trono: Carlo pronto alla Corona #gossipitalianews - finoallafollia : RT @Dio: La regina Elisabetta si ritira? Bah, questi giovanotti che mollano il lavoro per diventare influencer. -