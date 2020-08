La Regina Elisabetta, dopo 68 anni di regno, lascia il trono per occuparsi del marito – VIDEO (Di giovedì 13 agosto 2020) dopo ben 68 anni di regno, la Regina Elisabetta a 94 ha deciso di lasciare il trono per prendersi cura del marito, sarà Carlo a salire sul trono Da tempo si parla della possibilità che la Regina Elisabetta, dopo 68 anni di regno, lasci il trono. Una fonte vicina alla Royal Family fa sapere che la … L'articolo La Regina Elisabetta, dopo 68 anni di regno, lascia il trono per occuparsi del marito – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

