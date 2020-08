La quarta stagione di 3% su Netflix il 14 agosto, l’ultima sfida per la terra promessa (Di giovedì 13 agosto 2020) La quarta stagione di 3%, l'ultima per la serie distopica di Netflix, arriva sulla piattaforma il 14 agosto. La serie di fantascienza, ambientata in un universo apocalittico caratterizzato da enormi distinzioni di classe, è apparsa la prima volta su Netflix nel novembre 2016 e da allora è stata rinnovata fino ad un quarto ed ultimo capitolo. In un futuro prossimo caratterizzato dalla divisione netta tra progresso e devastazione, un gruppo di giovani prova vincere l'opportunità di vivere dal lato migliore del mondo: la quarta stagione di 3% racconta l'ultimo step della sfida per la sopravvivenza di ragazzi e ragazze che accettano di sottoposti ad una serie di snervanti test e prove di resistenza per accaparrarsi il diritto ... Leggi su optimagazine

headandheart18 : Mi sembra di essere tornata alla quarta stagione #The100 - plato_nico_ : Okay stanotte ho sognato la quinta stagione di Sherlock ma plot twist era la quarta di Hannibal - ale_grazioli : RT @LaStampa: Si gira la quarta stagione della serie Rai tratta dai romanzi di Antonio Manzini. - rafgri70 : RT @LaStampa: Si gira la quarta stagione della serie Rai tratta dai romanzi di Antonio Manzini. - LaStampa : Si gira la quarta stagione della serie Rai tratta dai romanzi di Antonio Manzini. -

Ultime Notizie dalla rete : quarta stagione Elite 4, quando inizia la nuova stagione della serie TV Netflix Libero Tecnologia The Crown, Jonathan Price sarà il Principe Filippo nella quinta e sesta stagione

Jonathan Price succede così a Matt Smith, primo Filippo della serie, e Tobas Menzies attualmente “principe in carica” della terza e della prossima quarta stagione in uscita probabilmente a ...

Gasperini:”C’è grande rammarico, i dettagli hanno fatto la differenza”

“C’è grande rammarico per essere arrivati vicini alla semifinale ma oggi i dettagli hanno fatto la differenza. Sarebbe stata una grande impresa ma rimane la soddisfazione di aver fatto una grande espe ...

Jonathan Price succede così a Matt Smith, primo Filippo della serie, e Tobas Menzies attualmente “principe in carica” della terza e della prossima quarta stagione in uscita probabilmente a ...“C’è grande rammarico per essere arrivati vicini alla semifinale ma oggi i dettagli hanno fatto la differenza. Sarebbe stata una grande impresa ma rimane la soddisfazione di aver fatto una grande espe ...