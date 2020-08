La Pascale non ha più autisti e voli privati. Dagospia: Berlusconi irritato dalle foto del bacio con la Turci (Di giovedì 13 agosto 2020) Secondo Vladimir Luxuria Francesca Pascale non è arrabbiata per le foto delle effusioni con la cantante Paola Turci. Una versione che non convince. Di certo quel reportage fotografico in questo momento non è stato di aiuto. Dagospia oggi in un lungo report rivela che la Pascale rischia grosso. Berlusconi non avrebbe intenzione di assecondare le sue pretese. Tradotto, significa che i 20 milioni di liquidazione sono tutt’altro che sicuri: l’ex Cavaliere non ha firmato niente e il servizio di Oggi per di più lo avrebbe profondamente irritato. Anche per l’orientamento politico di Paola Turci che nel 2011 dedicava a Berlusconi la canzone “Te ne devi andare”. Altri tempi, ... Leggi su secoloditalia

